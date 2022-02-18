Почему суд оставил Валиеву на Олимпиаде-2022? Микродоза триметазидина, видео с дедушкой и 44 дня ожидания

В день, когда разрушилась мечта Камилы Валиевой о личном золоте Олимпиады, Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил, почему допустил ее до соревнований.

Ниже – важные детали из мотивировочной части решения по допинговому делу Валиевой.

1. 25 декабря фигуристка сдавала допинг-пробу, проверку проводило РУСАДА. В бланке допинг-контроля Камила сообщила, что она принимала три препарата, два из них – L-карнитин и гипоксен.

7 февраля лаборатория в больнице Каролинского университета Стокгольма, аккредитованная WADA, выдала неблагоприятный аналитический итог на наличие вещества группы S4. Гормоны и модуляторы метаболизма – триметазидина. В лаборатории сделали пометку: «Ни ломеризин, ни его метаболит M6 в пробе не обнаружены». Ранее говорилось, что этот препарат от мигрени приводит к образованию в организме метаболитов триметазидина.

В лабораторию проба поступила 29 декабря. Задержку с анализом объяснили нехваткой персонала из-за пандемии коронавируса.

Обнаруженная концентрация триметазидина – 2,1 нг/мл.

2. Во время слушаний CAS интересы Валиевой представляли ее мать и адвокат. По словам представителей спортсменки, она не употребляла запрещенное вещество преднамеренно (даже по медицинским показаниям). А наиболее вероятный путь попадания – загрязнение, которое могло произойти в результате бытового взаимодействия с ее дедушкой, который принимает триметазидин после операции по пересадке сердца и обычно носит это лекарство с собой.

Мать Камилы заявила, что дедушка регулярно отвозит фигуристку на первую и вторую тренировки, ждет ее в тренировочном центре до окончания занятий, а потом отвозит домой, где остается рядом во время обеда.

Участники судебного заседания просмотрели видеозапись, сделанную дедушкой, где он появился в машине с упаковкой «Триметазидина МВ».

3. Суду предоставили выписку из системы АДАМС о допинг-тестировании Камилы: она многократно сдавала тесты с 24 августа 2019 по 7 февраля 2022. Там были тесты за 30 октября 2021 (до положительной пробы), а также за 13 января и 7 февраля 2022 (после). Все – отрицательные.

4. Представители спортсменки пригласили медицинского эксперта Андрея Жолинского. Он объяснил, что триметазидин – рецептурный препарат, а лечебный эффект требует регулярного приема. Препарат противопоказан детям, к тому же вызывает побочные эффекты в виде головокружения и экстрапирамидных расстройств, которые вредны для фигурного катания, где важна координация.

По его словам, вещество действительно могло попасть в организм Валиевой, если кто-то из окружения принимает препарат.

Еще один специалист Эдуард Безуглов подтвердил, что препарат нужно принимать регулярно и привел результаты исследований, где говорится о дозах вещества и их отражении в анализах. Однократное употребление таблетки 35 мг приводит к концентрации вещества в образце на следующий день в диапазоне от 966 нг/мл до 9000 нг/мл. Концентрация 2 нг/мл (как у Валиевой) потребовала бы однократного употребления таблетки 35 мг минимум за 5-7 дней до соревнований.

5. Согласно правилам антидопинга, спортсмен, объясняя положительную пробу, должен продемонстрировать «баланс вероятностей». То есть предоставить сведения, которые объясняют, что нарушение антидопинговых правил произошло скорее из-за загрязненного продукта, чем по другой причине.

Но так как Валиевой меньше 16 лет и она – «защищенное лицо», то во время обсуждения временного отстранения к ней применяется более низкий стандарт доказательств.

В данном случае спортсмен и его представители должны доказать, что существовала «разумная возможность» загрязнения продуктов. Согласно судебной практике CAS, эта возможность считается скорее реальной, чем фантастической. Поэтому приняли такие объяснения ответчиков:

«Спортсменка предполагает, что заражение произошло через посуду, которой пользовалась она и ее дедушка (через стакан с напитком). Спортсменка и ее представители намерены провести дальнейшее расследование и представить результаты на основных слушаниях».

6. РУСАДА обратило внимание на долгий срок обработки пробы в Стокгольме – 44 дня. А также указало, что там вообще могли ошибиться в связи с крайне малым содержанием вещества в пробе, поэтому спортсменка запросит вскрытие пробы «Б». Технический предел обнаружения триметазидина – 10 нг/мл.

CAS счел убедительным довод о задержке исследований – именно этот факт поставил Валиеву в сложное положение, когда она в ограниченный срок должна выстраивать защиту. По мнению суда, кадровые проблемы в лаборатории Стокгольма – неубедительная причина такой долгой обработки пробы. Лаборатория должна была проанализировать ее в течение 20 дней, хотя WADA заявило, что это рекомендация, а не требование.

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Выездная панель CAS рассматривала только ситуацию с временным отстранением Валиевой. Основные разбирательства по допинговому делу и борьба Камилы за честное имя – впереди. А вот главный старт в карьере, вероятно, уже позади.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Aleksandra Szmigiel