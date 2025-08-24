Фото
Алина Загитова провела в «Лужниках» тренировку по барре-фитнесу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела тренировку по фитнесу барре в Москве.

Мероприятие прошло на территории спорткомплекса «Лужники». Спортсменка опубликовала фото и видео в соцсетях.

«Несмотря на то что был ливень, вы все проявили свой характер и тренировались до конца. Поэтому спасибо всем, кто вместе со мной сегодня провел этот потрясающий вечер. До встречи!», – сказала Загитова в «кружочке» для телеграм-канала.

Скриншот: страница Алины Загитовой в инстаграме.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
