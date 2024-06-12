«Арсенал» ведет переговоры с агентами Осимхена. «Наполи» согласится продать нигерийца дешевле €130 млн в одном случае 💸

Итальянское издание Getfootballnewsitaly сообщает, что «Арсенал» ведет переговоры с агентом Виктора Осимхена, изучая возможность трансфера нигерийца.

«Канониры» рассчитывают подписать нападающего, который точно покинет этим летом Неаполь.

Главное препятствие - сумма компенсации. «Наполи» рассчитывает выручить на трансфере около €130 млн.

Итальянцы могут снизить запрашиваемую цену в случае, если продажа нигерийца затянется, поскольку «Наполи» нужно успеть оформить несколько сложных трансферов до конца летнего окна.