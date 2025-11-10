🫣 «Его изуродовал Матеуш Нунеш». Невилл жестко высказался об игре Виртца в матче с «Сити»

Легенда АПЛ Гари Невилл прокомментировал выступление Флориана Виртца в матче с «Манчестер Сити».

«Виртц – это проблема. Он обошелся в 120 миллионов фунтов стерлингов, а сегодня я подумал, что он выглядит как маленький мальчик. Этого не может быть, ведь он немецкий игрок, но он маловат.

Флориана нужно привести в форму. Это был очень плохой день для него. Мы снисходительны к нему уже несколько месяцев – он молод, но стоит 120 миллионов фунтов стерлингов. Пора показывать себя.

В нем что-то есть, он фантастически техничный, но его изуродовал Матеуш Нунеш. Его бросили на поле, но он вообще ничего не показал», – сказал Невилл.

Напомним, вчера «Сити» разгромил «Ливерпуль» со счетом 3:0.