Топ-5 самых тяжелых соперников в карьере Джона Терри. Два могли опозорить защитника, один до сих пор играет

Джон Терри на правах легенды и одного из лучших защитников в истории АПЛ назвал пятерых нападающих, против которых ему было особенно сложно играть. Сплошные звезды:

«Первым должен назвать Тьерри Анри, он обладал всеми необходимыми футбольными качествами. Он тот игрок, из-за которого я нервничал в ночь перед встречей с ним на поле. Он был очень быстрым, двигался невероятно, мог забивать головой. В любой момент он мог просто взять и опозорить защитника! Так что он точно займет первое место в моем топе.

Очень близко к первому месту подобрался Уэйн Руни. Думаю, что Уэйн – величайший английский игрок. Я играл и с ним, и против него. Думаю, он не получает достаточного признания, которого точно заслуживает. На поле он мог все, он тоже мог опозорить защитника. Помню, уже в 17 лет, когда он ворвался на большую сцену в 2004-м, он был супер сильным. Невероятный игрок, обожаю его.

Третье место отдам Серхио Агуэро. Он был довольно маленьким, но при этом очень сильным, а что еще важнее – он всегда хотел биться. Он наслаждался борьбой и тяжелыми противостояниями. Мне это в нем нравилось. Когда-то «Челси» был близок к его подписанию, он стал бы отличным дополнением к нашей команде.

На четвертом месте должен быть Алан Ширер. Я играл против Алана, когда его карьера близилась к завершению. Он был немного старше меня, но я никогда прежде не встречал игрока, который так держал судей на крючке. Просто невероятно! Он был очень быстрым, сильным. Некоторые его голы в АПЛ были просто феноменальными. Потрясающий игрок.

И наконец пятое место – для меня это Харри Кейн. Я играл против Харри, когда его карьера только начиналась, на второй его сезон было заметно, насколько сильным он стал. У него есть все: правильные движения, скорость, сила. Я до сих пор прокручиваю в голове некоторые голы, которые он забил против меня. Когда мы встречались на краю штрафной, я думал, что смогу его заблокировать, но затем он смещался и бил в нижний угол. И ты думаешь о том, как ему удалось пробить мимо защитника и вратаря?

В плане футбольного интеллекта и понимания игры Кейн с Руни должны быть на вершине рейтинга. Их видение поля уникально, в матчах против таких нападающих нельзя ни на секунду выключаться из игры. После матчей с ними я иногда возвращался домой истощенным и физически, и морально. Просто было очень тяжело оставаться сконцентрированным все 90 минут».

Как вам выбор легенды?