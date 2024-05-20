🎥 Клопп назвал Пепа лучшим тренером в мире. Слова Юргена до слез растрогали Гвардиолу

С уходом Клоппа из «Ливерпуля» закончилось и одно из величайших тренерских противостояний в футболе – Юргена и Пепа.

Соперничество двух мастеров началось еще в Германии, когда в 2013 году Гвардиола возглавил «Баварию». Клопп с 2008 года работал в дортмундской «Боруссии». Хоть «шмелям» Юргена так и не удалось отобрать у Рекордмайстера Пепа чемпионский титул, дортмундцы дважды забирали у мюнхенцев Суперкубок Германии.

В 2015 году Клопп присоединился к «Ливерпулю», годом позже Гвардиола возглавил «Манчестер Сити». «Красные» не дали «горожанам» завоевать шесть титулов подряд. В 2020 году мерсисайдцы стали чемпионами Англии, оторвавшись от «Сити» на 18 очков.

И Пеп, и Юрген называют друг друга своими главными соперниками. При этом между тренерами царит искренне уважение. В сезоне-2023/24 «Ливерпуль» не смог до самого конца оставаться в чемпионской гонке. «Горожане» оформили титул в последнем туре сезона, а Юрген в этот день попрощался с «Ливерпулем».

За день до заключительного тура АПЛ немца спросили о его сопернике и финансовых нарушениях, предъявленных «Ман Сити». Клопп лишь сделал каталонцу комплимент :

«Чтобы ни случилось в «Ман Сити», Пеп Гвардиола – лучший тренер мира, вот что действительно важно. Поставьте любого другого тренера в этот клуб – они не выиграют АПЛ четыре раза подряд. Это его заслуга и его парней».

«Горожане» взяли титул, обыграв «Вест Хэм». После матча Хосеп вышел к прессе с чемпионской медалью на шее. Когда журналист передал Гвардиоле слова Клоппа, тренер «Ман Сити» не смог сдержать слез:

«Мне будет очень его не хватать. Юрген стал действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня как тренера на новый уровень. Думаю, мы невероятно уважаем друг друга. У меня такое чувство, что он вернется.

Просто хочу искренне поблагодарить его за эти слова. Он прекрасно знает, что у меня есть многое из того, что дает мне этот клуб. В одиночку я бы не справился. Я достаточно скромен, чтобы отлично это понимать».

«Юрген много раз помогал мне. Помогал вместе со своими командами, он был важным соперником в моей жизни. Частенько я не находил способа превзойти их [команды Клоппа] так, как делал это с другими соперниками. Это очень сложно. Я уверен, что Микель [Артета] продолжит это дело и выведет нас на новый уровень.

Я желаю Клоппу всего наилучшего. Я не видел его последний матч, но надеюсь, что эта игра была для него особенной, ведь он этого заслуживает. Люди спрашивают, сколько титулов я выиграл. Но дело не в титулах. Победы, конечно, важны, но дело не в них.

Важны личности. Когда настоящая личность поднимается на определенную высоту, она остается там навсегда. Юрген будет на одном уровне с Биллом Шенкли, Бобом Пэйсли и другими легендами», – добавил Пеп.

Два великих мастера.