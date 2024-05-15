Фото дня📷🤯😱 Фанат «Арсенала» переступил через себя - поверх футболки с фамилией Эдегора надел майку «Тоттенхэма»

Не помогло.

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» (2:0) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. Эрлинг Холанд забил на 51-й минуте. На 91-й норвежец стал автором дубля, реализовав пенальти.

Команда Пепа Гвардиолы набрала 88 очков в 37 играх, у «Арсенала» 86 очков. Таким образом, победа над «Вест Хэмом» в последнем туре гарантирует «Сити» чемпионский титул.

Некоторые фанаты «Арсенала» так ждали потери очков «Сити», что болели за самый ненавистный для «канониров» клуб (с фанами «шпор» у них историческая вражда).

Некоторые даже пришли на стадион в футболках «Тоттенхэма» - правда, поверх маек родного «Арсенала».