Орнштейн назвал главную трансферную цель «Арсенала». Его нынешний клуб рассчитывает удержать футболиста

В преддверии летнего трансферного окна инсайдер Дэвид Орнштейн утверждает, что «Арсенал» заинтересован в звездном полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе.

Вот что он сказал на подкасте The Athletic FC: «Я думаю, что кто-то из тех, кто очень нравится «Арсеналу» и другим клубам, − это Бруно Гимараэс. Он может играть как в роли восьмерки, так и шестерки».

«Ньюкасл» надеется удержать его, но у него есть пункт об освобождении. Любой, кто активирует его, заставит «сорок» сразу же его отпустить. Возможно, к нему присматривается «Арсенал».

Орнштейн также заявил, что Микель Артета должен принести успех «Арсеналу».

Он добавил: «Есть определенные части команды, которые требуют решения: голевая зона, часть центральной полузащиты, огромная неопределенность в отношении многих игроков в составе. В следующем сезоне и в последующие годы мы можем увидеть совсем другую команду».

«Арсенал» предпринял ряд шагов по обновлению команды, привлек таких игроков, как Габриэл Жезус и Александр Зинченко из «Манчестер Сити», опытных победителей, которые помогли «Арсеналу» подняться на новый уровень, но есть вопросы, не прошли ли они уже этот этап и не нужно ли отдавать таких игроков куда-то в другое место».

«На Микеля Артету оказывается давление. И я не имею в виду его гарантии занятости, я имею в виду то, что он должен добиваться результатов, чтобы «Арсенал» продолжал двигаться по этой позитивной траектории».

Однако, как сообщает The Telegraph, Гимараэс намекнул, что останется в «Ньюкасле», купив, по слухам, новый дом в городе.