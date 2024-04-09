🎥 Эмоциональная реакция Невилла и Каррагера на гол Майну в ворота «Ливерпуля». Гари кричал, а Джейми нервно пил воду
Встреча «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля» в 32-м туре Премьер-лиги закончилась ничьей 2:2.
«Красные» открыли счет на 23-й минуте, уже во втором тайме «дьяволы» сравняли. На 67-й минуте Кобби Майну пушечным ударом вывел свою команду вперед. Подопечные Тен Хага не смогли удержать победу. На 84 минуте Эллиотт заработал пенальти, который без проблем реализовал Салах.
Для телеканала Sky Sports игру комментировал Питер Друри в компании экс-игроков «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля» – Невилла и Каррагера. На радость болельщикам за работой экспертов следила камера.
Дуэт очень ярко отреагировал на тот самый гол Майну. Экс-игрок «МЮ» радостно закричал, поглядывая на товарища. Сникший Карра лишь отпил из бутылки, покачивая головой.
Криком Гари отреагировал и на другой гол «МЮ» в ворота «Ливерпуля» – на мяч Диалло в кубковой встрече команд. Правда, ту игру он смотрел дома по телевизору.
Любопытно, что ни Невиллу, ни Каррагеру не понравилась игра их команд в матче 32-го тура. Гари сравнил футбол «Юнайтед» с игрой школьных команд. А Джейми считает, что «красные» потеряли очки, поскольку были недостаточно эффективны.
Как вам такой дуэт комментаторов?