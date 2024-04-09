🎥 Эмоциональная реакция Невилла и Каррагера на гол Майну в ворота «Ливерпуля». Гари кричал, а Джейми нервно пил воду

Встреча «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля» в 32-м туре Премьер-лиги закончилась ничьей 2:2.

«Красные» открыли счет на 23-й минуте, уже во втором тайме «дьяволы» сравняли. На 67-й минуте Кобби Майну пушечным ударом вывел свою команду вперед. Подопечные Тен Хага не смогли удержать победу. На 84 минуте Эллиотт заработал пенальти , который без проблем реализовал Салах.

Для телеканала Sky Sports игру комментировал Питер Друри в компании экс-игроков «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля» – Невилла и Каррагера. На радость болельщикам за работой экспертов следила камера.

Дуэт очень ярко отреагировал на тот самый гол Майну. Экс-игрок «МЮ» радостно закричал, поглядывая на товарища. Сникший Карра лишь отпил из бутылки, покачивая головой.

Криком Гари отреагировал и на другой гол «МЮ» в ворота «Ливерпуля» – на мяч Диалло в кубковой встрече команд. Правда, ту игру он смотрел дома по телевизору.

Любопытно, что ни Невиллу, ни Каррагеру не понравилась игра их команд в матче 32-го тура. Гари сравнил футбол «Юнайтед» с игрой школьных команд. А Джейми считает , что «красные» потеряли очки, поскольку были недостаточно эффективны.

Как вам такой дуэт комментаторов?