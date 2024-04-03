Эдегор верит, что опыт прошлого сезона поможет «Арсеналу». Он дал честный ответ о возможном чемпионе АПЛ этого сезона

В борьбе сразу три клуба.

Поскольку ни один из трех претендентов на титул АПЛ нынешнего сезона не встретится друг с другом до конца сезона, все будет зависеть от того, кто первым оступится или сможет выдать серию побед.

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор надеется, что его команда сможет выйти на первое место. В прошлом сезоне «канониры» долго лидировали, но уступили в гонке за победу в чемпионате.

Когда его спросили, кто, по его мнению, является фаворитом в борьбе за АПЛ, полузащитник придержал карты при себе.

«Если честно, я не знаю. Нас не слишком волнуют другие команды, мы просто сосредоточены на себе, на своей работе и на том, что мы можем контролировать, просто на играх, которые мы проводим», - сказал Эдегор в интервью TNT Sports.

«Так что, думаю, это наш путь − продолжать концентрироваться на себе, упорно работать и стараться побеждать каждый раз, когда мы играем. А там посмотрим».

В том же интервью норвежец предположил, что опыт борьбы за титул в прошлом сезоне может сослужить «Арсеналу» хорошую службу в этом.

«Я думаю, [в этом сезоне] вы видите более зрелую команду, мы многому научились из того, что произошло в прошлом сезоне. Очевидно, что для всех в клубе это был очень тяжелый конец сезона. Думаю, что мы использовали это себе во благо, и я чувствую, что в этом году мы намного сильнее».

Конечно, пришли новые игроки и привнесли в команду новые качества, но я думаю, что то, чему мы научились и через что прошли, было полезно для команды, для прогресса и роста. Это было больно, но если использовать это с пользой, то это может помочь вам, так что, надеюсь, именно это мы сможем сделать в этом году».

В среду «Арсенал» примет «Лутон», «Сити» встретится с «Астон Виллой», а в четверг «Ливерпуль» примет на «Энфилде» «Шеффилд Юнайтед».