«Он бы справился с Антони и Рэшфордом»: Гари Невилл назвал игрока «Ливерпуля», которого хотел бы видеть в «МЮ»

В очередном выпуске шоу Fan Debate Гари Невилла попросили рассказать, кого из нынешних игроков «Ливерпуля» он бы хотел видеть в «Манчестер Юнайтед»:

«Я бы, вероятно, взял Ван Дейка. Думаю, он стал бы доминирующим игроком, стал бы лидером, которого сейчас у нас, вероятно, нет».

Гари продолжил приводить аргументы:

«У нас нет такого хорошего нападающего, как Мо Салах. Но у нас есть талантливые нападающие. Команде нужны лидеры. Мы часто говорим, что сейчас не осталось таких игроков, как Рой Кин. Больше нет игроков типа Венсана Компани или Джона Терри.

А мне кажется, что в «Ливерпуле» такой футболист есть. Я говорю о Ван Дейке. Только посмотрите, как он играет в этом сезоне. Он очень заметен на поле. Возможно, он не такой человек, как те, которых я перечислил. Но он доминирует на поле, он говорит гораздо больше, чем многие думают. Сразу видно, что вокруг него есть какая-то аура.

Если «Манчестер Юнайтед» хочет измениться, им нужен сильный человек, который удержит команду вместе. Думаю, Ван Дейк смог бы контролировать Майну, он бы справился и с кем-то вроде Антони или Рэшфорда. Думаю, он бы их не сломал, а, напротив, сделал бы сильнее».

Как вам ответ Гари?