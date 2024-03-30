«Я не хочу забывать о своих амбициях». Де Дзерби пока не готов подписывать новый контракт с «Брайтоном»

«На данный момент нет», — сказал Роберто Де Дзерби на пресс-конференции перед игрой с «Ливерпулем», когда его спросили, рассматривает ли он возможность подписать новый контракт с «Брайтоном» прямо сейчас.

«Мы не пришли к согласию, но это только часть вопроса. Главная часть — это планы клуба. Мне нужно поговорить с Тони Блумом (владельцем и председателем совета директоров - прим.) о планах клуба, чтобы определить свое будущее. Я хочу знать, в чем заключается проект. Я не хочу забывать о своих амбициях.

Мои отношения с игроками и болельщиками не изменятся в зависимости от моего будущего. То, что мы уже сделали, — это история, и никто не сможет этого забыть».

Де Дзерби является одним из самых востребованных тренеров на рынке, и на протяжении последних месяцев медиа сообщали, что им интересуются «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона».

Текущий контракт итальянца с «Брайтоном» действует до 2026 года, но в него включен пункт о выкупе в размере 12 миллионов фунтов стерлингов. Это означает, что если «Ливерпуль» — или любой другой клуб — твёрдо решит сделать Роберто своим тренером, они с легкостью могут воплотить это в жизнь, если немного потратятся.