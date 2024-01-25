«Сити» урвал «нового Месси», у него уже пачка достижений за сборную. Во сколько обошелся «Манчестеру»?

«Манчестер Сити» подписал 19-летнего аргентинца Клаудио Эчеверри из «Ривер Плейт».

Контракт Эчеверри рассчитан до июня 2028 года, но он продолжит выступать за «Ривер» до конца этого года.

Несмотря на юный возраст, Эчеверри уже успел отметиться шестью выступлениями за «Ривер Плейт». Эчеверри стал капитаном сборной Аргентины на чемпионате мира до 17 лет, а также оформил хет-трик в четвертьфинале с Бразилией. Несмотря на поражение в полуфинале от Германии по пенальти, он стал третьим лучшим бомбардиром турнира.

На счету Эчеверри 23 матча за сборную Аргентины U17 и 13 голов, после таких успехов Клаудио пригласили на тренировки с взрослой сборной.

Фабрицио Романо рассказал о деталях сделки с «Сити»:

14,5 млн евро чистого фиксированного гонорара «Риверу», 9 млн евро в качестве бонусов. Дополнительные выплаты зависят только от достижений игрока, но не от клубных титулов.

Игрок останется в «Ривере» на правах аренды до декабря 2024 года.