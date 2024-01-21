«Арсенал» может потерять одного полузащитника в январе. Артета хочет, чтобы он остался 🙄

Полузащитник Эмил Смит-Роу по-прежнему может покинуть «Арсенал» в январское трансферное окно.

По данным Guardian, Микель Артета не горит желанием отпускать игрока во время второй половины сезона.

Испанец считает, что англичанин умеет хорошо «прикрывать» игроков основного состава, а отпустить футболиста без достойной замены может дорого обойтись клубу.

Отметим, что Смит-Роу участвовал лишь в 13 матчах этого сезона (в основном со скамейки запасных). У него на счету одна голевая передача.