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«Арсенал» может потерять одного полузащитника в январе. Артета хочет, чтобы он остался 🙄

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Эмил Смит-Роу Эмил Смит-Роу
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Полузащитник Эмил Смит-Роу по-прежнему может покинуть «Арсенал» в январское трансферное окно.

По данным Guardian, Микель Артета не горит желанием отпускать игрока во время второй половины сезона.

Испанец считает, что англичанин умеет хорошо «прикрывать» игроков основного состава, а отпустить футболиста без достойной замены может дорого обойтись клубу.

Отметим, что Смит-Роу участвовал лишь в 13 матчах этого сезона (в основном со скамейки запасных). У него на счету одна голевая передача.

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