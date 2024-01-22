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Эксперт по VAR объяснил, почему было невозможно «отменить» гол Тоуни на 1000 IQ

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Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту
Футбол Футбол

В матче против «Ноттингем Форест» Айвен Тоуни, вернувшись после восьмимесячной дисквалификации, реализовал важнейший штрафной и помог «Брентфорду» одержать победу со счетом 3:2.

Несмотря на успех, гол Тоуни вызвал масштабные споры. 27-летний форвард дважды переставил мяч, пока «Форест» выстраивал стенку, а затем ловко направил его в щель между стеной и стойкой. Он даже подправил пену из судейского спрея.

Тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту поставил под сомнение решение VAR засчитать такой гол: «Это было перемещение мяча. Правила ясны, каждая ситуация, ведущая к голу, должна проверяться».

Но Дейл Джонсон, эксперт по VAR на ESPN, уточнил, что отмена гола не входила в полномочия VAR. Он написал в Twitter: «Рестарты не входят в компетенцию VAR».

Фраза «рестарты не входят в компетенцию VAR» означает, что система VAR не отвечает за принятие решений, связанных с возобновлением игры, таких как назначение нового углового удара, удара от ворот или вбрасывания аута.

Основная роль VAR – помогать судье на поле в принятии решений по голам, пенальти, прямым красным карточкам и ошибочным идентификациям в связи с этими инцидентами.

После игры Тоуни защитил свой гол, сказав: «Мяч можно сдвинуть на полметра в любую сторону. Если бы я промахнулся, никто бы не задавался вопросом, но из-за того, что мяч попал в ворота, все хотят поднять шум. Но мяч оказался в сетке, и мы выиграли».

7 комментариев
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Что-то дичь какая-то. Вар же проверяет легитимность гола, значит по логике и процедуру возобновления должна пересматривать. Тогда зачем смотрят на вбегающих игроков во время исполнения пенальти? Или не смотрят? Но опять правила, которые противоречат логике
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Мяч можно сдвинуть на полметра в любую сторону ?, тогда почему бы его не сдвинуть поближе к воротам
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После игры Тоуни защитил свой гол, сказав: «Мяч можно сдвинуть на полметра в любую сторону --------------

Чувак не растерялся и на ходу придумал новое правило )
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Ответ qvykwxkh28
Мяч можно сдвинуть на полметра в любую сторону ?, тогда почему бы его не сдвинуть поближе к воротам
потому что в некоторых случаях удобнее бить с более дальней позиции.Например футболисты ставят мяч подальше от стенки при штрафных , чтоб легче было перекинуть её
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Ответ qvykwxkh28
Мяч можно сдвинуть на полметра в любую сторону ?, тогда почему бы его не сдвинуть поближе к воротам
Может потому что фраза "полметра в любую СТОРОНУ", а не "полметра на любое РАССТОЯНИЕ"?
Еще могу посоветовать прочитать про радиус окружности.
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Мяч можно сдвинуть на полметра в любую сторону ?, тогда почему бы его не сдвинуть поближе к воротам
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