Холанд побил рекорд Ширера и забавно ответил на поздравление легенды. Вспомнил их давнюю встречу

В матче 14-го тура Премьер-лиги гол и два ассиста Эрлинга Холанда помогли «Ман Сити» одолеть «Фулхэм» со счетом 5:4. Для норвежца игра стала совершенно особенной: он забил свой сотый мяч в АПЛ.

Столь солидное достижение Эрлингу покорилось всего за 111 матчей – планку в 100 голов он взял быстрее всех в истории Премьер-лиги. Ранее рекорд принадлежал Алану Ширеру, легенда свой сотый мяч в чемпионате Англии забил в 124-й игре.

Игроки, которые быстрее всех забили 100 голов в АПЛ

Алан, разумеется, поздравил Холанда: «Так держать, Эрлинг. Твои показатели просто невероятны, парень. Продолжай в том же духе 🙏🏻».

Норвежец ответил быстро – с фирменным чувством юмора: «Спасибо за совет в 2022 году – он принес свои плоды 😅».

К посту Эрлинг прикрепил скриншот своей старой публикации об Алане: «Сегодня получил пару советиков от этого парня 😅».

Побьет «вечный» рекорд Ширера по голам в лиге?