🙁 «Ощущение, будто проиграли». Триллер в Лондоне: «Сити» чуть не упустил победу над «Фулхэмом», ведя в четыре мяча 🔥💀
14-й тур АПЛ начался с настоящей голевой феерии. Один из фаворитов чемпионата «Манчестер Сити» отправился в гости к «Фулхэму» за рядовой победой и продолжением гонки за «Арсеналом». Оказалось, все не так просто.
Первый тайм дался «Ман Сити» даже проще, чем ожидалось: 100-й гол Эрлинга Холанда в АПЛ, шикарный мяч Тиджани Рейндерса и половина дубля Фила Фодена.
А вот с 57-й минуты начался ад. «Фулхэм» не сдавался, уступая 1:5, и за 20 минут вколотил три мяча. «Сити» же вернуть уверенность не смог и начал играть на удержание.
Фанаты встревожены.
💭 «Спасибо за нападающего Гвардиола».
💭 «Я не знаю, что делать с этой обороной».
💭 «Второй тайм забрал у меня два года жизни».
💭 «Оборона уровня Чемпионшипа».
💭 «Ощущение, будто проиграли».
💭 «Нам нужен опорник. Без Родри эта команда не может играть».
Да и вообще за последние 2 игры 6 пропущенных не от самых сильных соперников - это явно через чур!! А то, что забили 8 за эти же игры, ну молодцы конечно. Но так далеко не уедешь....