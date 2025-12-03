🙁 «Ощущение, будто проиграли». Триллер в Лондоне: «Сити» чуть не упустил победу над «Фулхэмом», ведя в четыре мяча 🔥💀

14-й тур АПЛ начался с настоящей голевой феерии. Один из фаворитов чемпионата «Манчестер Сити» отправился в гости к «Фулхэму» за рядовой победой и продолжением гонки за «Арсеналом». Оказалось, все не так просто.

Первый тайм дался «Ман Сити» даже проще, чем ожидалось: 100-й гол Эрлинга Холанда в АПЛ, шикарный мяч Тиджани Рейндерса и половина дубля Фила Фодена.

А вот с 57-й минуты начался ад. «Фулхэм» не сдавался, уступая 1:5, и за 20 минут вколотил три мяча. «Сити» же вернуть уверенность не смог и начал играть на удержание.

Фанаты встревожены.

💭 «Спасибо за нападающего Гвардиола».

💭 «Я не знаю, что делать с этой обороной».

💭 «Второй тайм забрал у меня два года жизни».

💭 «Оборона уровня Чемпионшипа».

💭 «Ощущение, будто проиграли».

💭 «Нам нужен опорник. Без Родри эта команда не может играть».