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Уокер ждет еще одного ребенка от бывшей. Жена уже прощала ему измену, но сейчас выгнала из дома – Кайл извинился в соцсетях

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В пятницу СМИ сообщили, что Кайла Уокера выгнала жена Энни. Оказалось, все из-за беременности бывшей подруги Кайла.

У Уокера трое детей с Энни, один из них – от бывшей жены Лауры. Энни простила Кайлу измену,  но прошлым летом футболист узнал об еще одной беременности Лауры. Вскоре об этом узнала и Энни.

Кайл уже извинился перед женой в соцсетях: «Энни — удивительная женщина, и я могу только извиниться за то, что расстроил ее. Она так долго была частью моей жизни, и это никогда не изменится ради наших детей.

Я бы попросил СМИ не лезть в нашу семью, и особенно в дела наших маленьких детей, пока мы переживаем эти трудные времена».

4 комментария
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шел в пост смотреть фотки теток в купальниках, а не вот это вот всё (
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ну и Санта Барбара! сейчас ещё выяснится, что это не его дети...
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Пока денежки на карту Энни капают, пока в особняках живет, Энни все простит! Ну а ближе к концу Энни подаст на развод, отпилит алики, пол имущества, и будет жить припеваючи
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Ответ Александр Бородин
Пока денежки на карту Энни капают, пока в особняках живет, Энни все простит! Ну а ближе к концу Энни подаст на развод, отпилит алики, пол имущества, и будет жить припеваючи
У них немного так. Есть брачные контракты, и судебные решения менее предсказуемые. Адвокаты в их судах сильно роляют
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