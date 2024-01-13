В пятницу СМИ сообщили, что Кайла Уокера выгнала жена Энни. Оказалось, все из-за беременности бывшей подруги Кайла.

У Уокера трое детей с Энни, один из них – от бывшей жены Лауры. Энни простила Кайлу измену, но прошлым летом футболист узнал об еще одной беременности Лауры. Вскоре об этом узнала и Энни.

Кайл уже извинился перед женой в соцсетях: «Энни — удивительная женщина, и я могу только извиниться за то, что расстроил ее. Она так долго была частью моей жизни, и это никогда не изменится ради наших детей.

Я бы попросил СМИ не лезть в нашу семью, и особенно в дела наших маленьких детей, пока мы переживаем эти трудные времена».