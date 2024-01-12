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Новичок «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин переезжает в Лондон в компании своей роскошной девушки

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Румынский футболист Раду Дрэгушин перебрался в «Тоттенхэм» из «Дженоа» не один, в Лондон с ним отправилась его девушка -  Иоана Стэн.

Девушка изучает архитектуру и регулярно радует несколько тысяч подписчиков в социальных сетях красивыми снимками.

21-летний защитник подписал контракт со «Шпорами» на шесть с половиной лет до лета 2030 года, поэтому теперь подписчики Иоанны смогут наслаждаться кадрами лондонской жизни пары.

6 комментариев
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На втором фото у нее какой-то нереальный багажник.
+12
0
+12
Мало фоток. Другу нечего показать.
+8
0
+8
Для чего они выращивают такие пердаки?
+3
-2
+1
Ответ Miguelito2015
На втором фото у нее какой-то нереальный багажник.
Чтобы сразу несколько клюшек для гольфа вместимость 😃
+1
0
+1
Ответ Igor Burlakov
Для чего они выращивают такие пердаки?
Да ладно тебе, хорош ведь 🔥
+1
0
+1
Ответ Miguelito2015
На втором фото у нее какой-то нереальный багажник.
Может просто шириком снято
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