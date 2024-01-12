Новичок «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин переезжает в Лондон в компании своей роскошной девушки

Румынский футболист Раду Дрэгушин перебрался в «Тоттенхэм» из «Дженоа» не один, в Лондон с ним отправилась его девушка - Иоана Стэн.

Девушка изучает архитектуру и регулярно радует несколько тысяч подписчиков в социальных сетях красивыми снимками.

21-летний защитник подписал контракт со «Шпорами» на шесть с половиной лет до лета 2030 года, поэтому теперь подписчики Иоанны смогут наслаждаться кадрами лондонской жизни пары.