Дрэгушин − новый игрок «Тоттенхэма». Агент Раду в шоке, что его клиент отказал топ-клубу

Считает решение верным, хотя давали больше денег.

В ближайшее время «Тоттенхэм» объявит о переходе защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина за 25,9 млн фунтов плюс бонусы. В обратном направлении проследует молодой игрок Джед Спенс, которого отдадут в аренду с правом выкупа за 10 млн евро.

В последние несколько дней казалось, что румын может оказаться не в АПЛ, а в Бундеслиге. «Бавария» вышла на агента игрока и предложила «генуэзцам» около 30 млн евро. Однако защитник отказался от переезда на «Альянц Арену», мотивируя это тем, что уже дал слово другому клубу.

«В конечном итоге Раду и его семья хотели именно этого. Он счастлив, мы переходим в «Тоттенхэм», − сказал агент Раду Дрэгушина. − Он не выбирал деньги, «Бавария» давала больше. Он сказал, что это [«Тоттенхэм»] правильный шаг для его карьеры».

«Он выбрал карьеру, а не деньги, и это похвально. Я не знаю, многие ли отказались бы от предложения, которое он получил от «Баварии». Многие не думали бы, что мы откажемся от немецкого клуба. Разница была огромной. Почти в два раза меньше [получит в Англии], если не больше, но неважно, какие там были цифры. Они не были приоритетом. Мы всегда делаем выбор в пользу правильных шагов. Думаю, что он все взвесил и понял, что всегда хотел играть в АПЛ».

В «Тоттенхэме» Раду Дрэгушину придется конкурировать с Кристианом Ромеро и Мики ван де Веном. Однако сейчас у команды есть проблемы с травмами и составом, потому у румына может случиться ранний дебют. Кроме этого 21-летний защитник способен сыграть в опорной зоне.