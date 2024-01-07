«Он уже первый раз промахнулся!» Английские болельщики издеваются над «Тоттенхэмом» за трансфер Вернера

Комично получилось.

Тимо Вернер, представлявший «Челси» с 2020 по 2022 год, вернулся в чемпионат Англии.

«Лейпциг» отдал нападающего «Тоттенхэму» в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа немца.

На презентации игрока стало известно, что он будет выступать за новую команду под 16-м номером. Правда, сразу презентационного видео последовали издевки в адрес «шпор» - в постановочном ролике Тимо из-за ракурса съемки промахивается мимо эмблемы «Тоттенхэма». Самый популярный комментарий: «Он уже первый раз промахнулся!»

В 56 матчах за «Челси» форвард забил 10 голов. В текущем сезоне Вернер забил 2 гола за 8 матчей в Бундеслиге.