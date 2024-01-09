Паула Ленсе – невеста Тимо Вернера. Тухеля обвиняли в романе с ней, а Рангник приглашал ее отца в «МЮ» ради трансфера Тимо

Тимо Вернер близок к возвращению в АПЛ: на прошлой неделе The Athletic сообщал, что «Тоттенхэм» планирует арендовать немца до конца сезона.

Вместе с Тимо в Лондон наверняка вернется и его невеста Паула Ленсе.

Тимо встречается с Паулой с 2017 года, познакомившись с ней во время своего первого выступления за «РБ Лейпциг». Паула – дочь спортивного психолога Саши Ленсе, который тогда работал в «Лейпциге».

Ральф Рагник даже приглашал Сашу Ленсе в «Манчестер Юнайтед», чтобы переманить Вернера на «Олд Траффорд», но трансфер так и не состоялся. А в мае 2023-го английские СМИ сообщали, что одна из причин увольнения Томаса Тухеля из «Челси» – роман с девушкой Вернера.

В начале 2024 года девушка сообщила, что они с Тимо помолвлены уже некоторое время. Черно-белая фотография пары сопровождалась такой подписью:

«Этот год был таким особенным.

6 месяцев назад мы сказали «да» навсегда, и я не могу быть более счастлива, что проведу с тобой всю свою жизнь.

Да моей половинке, лучшему другу и всей моей жизни. Встреча с тобой, когда мне было 16 лет, была поистине лучшим, что когда-либо случалось со мной! Спустя 7 лет мы готовы к следующей главе.

Люблю тебя вечно и всегда

Пока смерть не разлучит нас».