🔥 Топ-10 самых популярных экспертов по АПЛ. Оказывается, что Каррагер непопулярен, а Крауч в тройке лидеров 😨

В последнее время мы часто цитируем экспертов Sky Sports, BBC, CBS Sports и TNT Sports, среди которых много бывших звезд АПЛ.

Самое время узнать, кто из них вызывает наибольший интерес у футбольной аудитории.

Портал Smartbettingguide провел исследование, проанализировав список из 214 экспертов, комментаторов и журналистов, освещающих матчи Премьер-лиги, чтобы установить наиболее популярного среди них.

Среднемесячный объем поисков в Google был объединен с восемью популярными поисковыми запросами, включая «лучшие комментарии» и «анализ матча».

Победил Тьерри Анри, работающий на CBS Sports и Amazon Prime Video. Его ежемесячно «гуглят» 637 844 раза.

На втором месте легенда «Юнайтед» Рой Кин - постоянный участник программ Sky Sports. Его ищут 443 838 раза.

Бронза у Питера Крауча, которого, согласно исследованию, ищут в среднем 386 106 раз в месяц.

Список топ-10.

1) Тьерри Анри;

2) Рой Кин;

3) Питер Крауч;

4) Майка Ричардс;

5) Гари Невилл;

6) Алекс Скотт;

7) Рио Фердинанд;

8) Иан Райт;

9) Алан Ширер;

10) Майкл Оуэн.