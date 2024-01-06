🔥 Топ-10 самых популярных экспертов по АПЛ. Оказывается, что Каррагер непопулярен, а Крауч в тройке лидеров 😨
В последнее время мы часто цитируем экспертов Sky Sports, BBC, CBS Sports и TNT Sports, среди которых много бывших звезд АПЛ.
Самое время узнать, кто из них вызывает наибольший интерес у футбольной аудитории.
Портал Smartbettingguide провел исследование, проанализировав список из 214 экспертов, комментаторов и журналистов, освещающих матчи Премьер-лиги, чтобы установить наиболее популярного среди них.
Среднемесячный объем поисков в Google был объединен с восемью популярными поисковыми запросами, включая «лучшие комментарии» и «анализ матча».
Победил Тьерри Анри, работающий на CBS Sports и Amazon Prime Video. Его ежемесячно «гуглят» 637 844 раза.
На втором месте легенда «Юнайтед» Рой Кин - постоянный участник программ Sky Sports. Его ищут 443 838 раза.
Бронза у Питера Крауча, которого, согласно исследованию, ищут в среднем 386 106 раз в месяц.
Список топ-10.
1) Тьерри Анри;
2) Рой Кин;
3) Питер Крауч;
4) Майка Ричардс;
5) Гари Невилл;
6) Алекс Скотт;
7) Рио Фердинанд;
8) Иан Райт;
9) Алан Ширер;
10) Майкл Оуэн.