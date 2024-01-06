Алиша Леманн возобновила роман со звездой Премьер-лиги

Алиша Леманн, похоже, снова встречается со звездой Премьер-лиги Дугласом Луисом – девушка поделилась их совместными фотографиями в канун Нового года.

В ноябре SunSport сообщал, что пара, выступающая за «Астон Виллу», рассталась после годичного романа. Но, похоже, Алиша и Луис возобновила отношения.

В понедельник Алиша поделилась с фанатами кадрами новогодней вечеринки, которую она провела вместе с Луисом и их семьями.

Алиша забила 12 голов в 62 матчах за «Астон Виллу», которая занимает девятое место в женской Суперлиге.

А Луис провел сенсационный сезон под руководством Унаи Эмери, забив семь голов и сделав пять результативных передач в 28 матчах, в том числе в ворота «Бернли» 30 декабря.