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📹«Ты регулярно отправлял мяч на трибуны!» Во время обсуждения лучшего гола года Ширер в своем стиле подколол Ричардса

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Майка нарвался сам.

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер не сдержался после дерзкого выпада в адрес Майки Ричардса, когда тот заявил, что легко бы повторил чудо-гол Дэвида Бекхэма со своей половины поля.

В день начала нового сезона-1996/97 Бекхэм со штрафного отправил мяч в ворота «Уимблдона», заявив о себе всему миру.

«Он изменил мою жизнь, − позже признался Бекхэм. − Казалось, что мяч висел в воздухе несколько часов и все стихло. Потом он влетел в ворота, и все взорвалось. Я был на седьмом небе».

После Дэвида подобный подвиг повторили несколько игроков, в том числе недавно Харри Кейн, перешедший прошлым летом в «Баварию».

В последнем эпизоде подкаста The Rest Is Football бывшие игроки сборной Англии Ширер, Ричардс и Гари Линекер поспорили, что сложнее − забить гол с дальней дистанции, как Кейн, или акробатический удар, как Алехандро Гарначо, эффектно пробивший через себя в матче «Юнайтед» против «Эвертона» в начале этого сезона.

«Конечно, [забить как] Гарначо. Любой может пробить по воротам с 50 метров своим копытом», − заявил Ричардс. − Да ладно. Ты можешь ударить копытом, даже я могу это сделать!»

Ширер тут же ответил: «Забить? Да ты же регулярно отправлял мяч на трибуны!»

Затем Линекер спросил, считают ли они гол Гарначо потенциально величайшим в истории АПЛ, даже лучше, чем мяч, который забил Деннис Бергкамп за «Арсенал» в ворота «Ньюкасла».

«Я так не думаю», − отреагировал Ширер. − Мы никогда не видели таких моментов, как у Бергкампа, не так ли? Мы видели удары через себя − мы знаем, как они сложны. А Бергкамп просто...»

«Он по-прежнему номер один», − дополнил коллегу Ричардс.

Удар Гарначо не может претендовать на премию Пушкаша 2023 года, так как его забили вне отборочного периода. Аргентинец сможет попасть в номинацию на 2024 год. Церемония вручения футбольных наград от ФИФА пройдет 15 января в Лондоне.

1 комментарий
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Гол Гарначо -это шедевр👍
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