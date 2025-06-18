Мудрика официально обвинили в употреблении допинга. Ему грозит длительный бан 🤯

В декабре 2024-го сообщалось, что Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. В «Челси» подтвердили , что Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с игроком по поводу неблагоприятных результатов анализа мочи, однако сам украинец вину отрицает.

Позже появилась информация о том, что в сборной в колено вингера сделали инъекцию стволовых клеток коровы, в организме животного мог содержаться мельдоний, который и увидели при сдачи анализа. Мудрика временно отстранили от футбола, над ним нависла угроза длительной дисквалификации.

Ситуация становится все серьезнее. FA выдвинула официальные обвинения в нарушении антидопингового кодекса организации. Фабрицио Романо передает комментарий представителя FA:

«Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, предусматривающих ответственность за наличие и/или использование запрещенных препаратов, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопингового регламента FA. Поскольку дело находится на стадии рассмотрения, мы не можем давать дальнейшие комментарии».

Как пишет The Athletic , нарушение антидопингового регламента FA влечет за собой максимальное наказание в виде четырехлетнего бана. Срок дисквалификации может составлять от двух лет до одного месяца, в зависимости от любых смягчающих обстоятельств.

Чем закончится история?

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