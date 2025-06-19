🎥 Тренту опять прилетело от фанатов «Ливерпуля». Не понравились слова после дебюта за «Мадрид»

Александер-Арнолд дебютировал за «Мадрид» в матче против «Аль-Хилаля» на чемпионате мира среди клубов, встреча закончилась ничьей 1:1.

За игру в первом матче за новой клуб Трент получил много критики , поклонник «Ливерпуля» даже составил список ошибок экс-защитника мерсисайдцев – болельщик насчитал больше 60-ти недочетов.

У фанатов «красных» есть претензии к тому, что Александер-Арнолд говорит в «Реале» . Он высказался о дебюте, а в конце коротко ответил на очередной вопрос о своем испанском:

«Для меня это момент гордости. Думаю, это то, о чем мечтает почти каждый футболист, невероятно горжусь этим достижением. Конечно, есть и разочарование из-за того, что нам не удалось победить.

Таков менталитет игрока «Мадрида» – хотеть и ожидать победу в каждом матче. Но вы сами понимаете, у нас новый тренер, новые идеи, есть новые игроки. Но в игре были и позитивные моменты, особенно во втором тайме.

Как долго я учу испанский? Ха, пару месяцев, пару месяцев».

Не все фанаты «Ливерпуля» остались довольны:

💭 «Ты, маленький говнюк, в «Ливерпуле» все тоже желали победы в каждом матче, но ты в это время был занят изучением испанского и играл, как дерьмо».

💭 «Вместо изучения испанского тебе стоило сосредоточиться на своей игре в обороне».

💭 «Вчера говорил, что учил язык пару недель, сегодня говорит про пару месяцев, завтра признается, что учил пару лет».

💭 «Я говорю на испанском и, извините, это не несколько месяцев. Даже с лучшими учителями невозможно на таком уровне выучить язык за пару месяцев».

💭 «Что мы имеем: в «Ливерпуле» мяч двигается медленно, в «Ливерпуле» никто не хотел побеждать в каждом матче, для воспитанника «Ливерпуля» играть за «Мадрид» – мечта. Ах, да, испанский можно выучить за пару месяцев. Лгунишка».

Все же многие защищают бывшего игрока, вот лучший комментарий: «Плевать, что он теперь говорит. Я всегда гордился нашими болельщиками, но то, как большинство из нас относятся к Тренту после его ухода, просто ужасно. Окей, плохо, что он ушел, его высказывания после ухода тоже плохи. Но он ушел, что с вами не так? Нет никого важнее клуба».

Может, пора отпустить и забыть?

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