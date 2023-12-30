Мэтти Кэш был уверен, что сможет назвать 13 европейских стран за 30 секунд. Результат вышел не таким, как он ожидал

Неловко.

Мэтти Кэш и Олли Уоткинс померились знаниями для рекламной кампании EA Games. Игроки «Астон Виллы» сыграли в викторину, где им нужно было назвать как можно больше вещей на заданную тему в течение 30 секунд. Оба участника должны делать ставки, сколько пунктов они смогут перечислить, и один из них может в какой-то момент не поверить своему товарищу, и тогда тому придется доказать свои слова.

Почти до самого конца футболисты шли ноздря в ноздрю: Уоткинс не смог назвать 8 стадионов Премьер-лиги, а Кэш посыпался на перечислении игроков своей же команды.

В финальном раунде, когда счет был 2:2, темой стали «страны Европы». Польский защитник уверенно заявил, что сможет назвать как минимум 13, однако за 30 секунд ему удалось вспомнить лишь 9.

Кэшу пришли на ум Швеция, Польша, Дания, Англия, Испания, Исландия, Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия, так что победа досталась Уоткинсу.

Признавайтесь, а сколько назовете вы?