Экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон снова в трендах футбольного «даркнета».

Англичанин не пожалел новичка «Ливерпуля» Александера Исака в оценках его игры за красных.

«Александер Исак? Хренов сомалийский самозванец. Это не тот парень, который был в «Ньюкасле». Он абсолютно ужасен во всем. Все плохо до такой степени, что если бы вы сейчас вернулись из космоса, и кто-то сказал бы: «Мы заплатили за него 5 млн евро», вы бы отреагировали: «Какого черта!». А здесь 150 млн евро и шестилетний контракт», – Бартон.

Догадались, что началось?

💭 «Зачем он добавил «сомалийский»? Это означает, что он расист, обесценивая остальные слова. К чему уточнение его национальности?»

💭 «Бартон, как обычно, борщит. Можно и помягче».

💭 «Грубый расистский ублюдок».

💭 «Сказал бы он так про англичанина?»

