Все так внимательно считают голы и рекорды Эрлинга Холанда, что совсем упустили бомбардирскую сенсацию сезона АПЛ. Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго отличился уже 11 раз.

Как раз сегодня «пчелы» играли против «Ман Сити» в гостях. Матч закончился победой хозяев со счетом 3:2, но главные звезды не отличились.

Тем не менее, за 13 туров Холанд и Тиаго на двоих забили 25 голов. В пользу норвежца не только три мяча, но и тот факт, что все его 14 голов оформлены с игры. Тиаго пять раз отличился с пенальти.

Кстати, быстрее Тиаго никто в истории «Брентфорда» не добирался до двузначной отметки голов в сезоне АПЛ.

Отрыв у лидеров уже приличный.

Как вам Тиаго?