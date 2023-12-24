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Фото года? «Сити» выложил Уокера с пятью трофеями – он попытался поднять все сразу

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Кайл Уокер Кайл Уокер
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«Ман Сити» взял пятый трофей за 2023 год, обыграв в в финале клубного чемпионата мира над «Флуминенсе» (4:0). 

Кажется, больше всех тотальному триумфу рад Кайл Уокер – клубный аккаунт выложил фото, где поднял почти все выигранные титулы.

«За последние 12 месяцев мы показали, что мы лучшая команда в мире. Наши результаты доказывают это, мы демонстрируем потрясающую стабильность.

Выиграть пять трофеев – это невероятно. Уровень мастерства в мировом футболе в настоящее время очень пугает, поэтому постоянно выигрывать очень и очень трудно. Так что быть победителями АПЛ, Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира – это чрезвычайно особенное и огромное достижение.

Это лучший год в моей карьере, и я его никогда не забуду», – сказал Уокер.

4 комментария
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этот Ман Сити один из сильнейших команд в истории 💪
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Капитанищщще!
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Вот Лукаку бы смог все 5 одновременно держать!
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Летом принял очень правильное решение
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