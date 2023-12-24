Фото года? «Сити» выложил Уокера с пятью трофеями – он попытался поднять все сразу

«Ман Сити» взял пятый трофей за 2023 год, обыграв в в финале клубного чемпионата мира над «Флуминенсе» (4:0).

Кажется, больше всех тотальному триумфу рад Кайл Уокер – клубный аккаунт выложил фото, где поднял почти все выигранные титулы.

«За последние 12 месяцев мы показали, что мы лучшая команда в мире. Наши результаты доказывают это, мы демонстрируем потрясающую стабильность.

Выиграть пять трофеев – это невероятно. Уровень мастерства в мировом футболе в настоящее время очень пугает, поэтому постоянно выигрывать очень и очень трудно. Так что быть победителями АПЛ, Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира – это чрезвычайно особенное и огромное достижение.

Это лучший год в моей карьере, и я его никогда не забуду», – сказал Уокер.