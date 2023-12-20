Палмер помог Петровичу взять пенальти «Ньюкасла». Хватило одного жеста 👉

Командная работа.

Коул Палмер не только реализовал свой пенальти в серии против «Ньюкасла» в Кубке Лиги во вторник, но и помог Джордже Петровичу сделать один сэйв.

Когда Мэтт Ритчи разбегался перед пробитием пенальти, плеймейкер «Челси» показал рукой, что игрок «Ньюкасла» будет бить вправо.

Мы не знаем точно, видел ли это Петрович, но он прыгнул в ту сторону, куда сигнализировал Палмер, и спас удар.

Этот сэйв стал победным для «Челси», и «синие» вышли в полуфинал соревнований.