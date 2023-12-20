In English, please
Блог

Палмер помог Петровичу взять пенальти «Ньюкасла». Хватило одного жеста 👉

Клубы Клубы
Челси Челси
Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Коул Палмер Коул Палмер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джордже Петрович Джордже Петрович
Футбол Футбол

Командная работа.

Коул Палмер не только реализовал свой пенальти в серии против «Ньюкасла» в Кубке Лиги во вторник, но и помог Джордже Петровичу сделать один сэйв.

Когда Мэтт Ритчи разбегался перед пробитием пенальти, плеймейкер «Челси» показал рукой, что игрок «Ньюкасла» будет бить вправо.

Мы не знаем точно, видел ли это Петрович, но он прыгнул в ту сторону, куда сигнализировал Палмер, и спас удар.

Этот сэйв стал победным для «Челси», и «синие» вышли в полуфинал соревнований.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ага конечно, Петрович только на Палмера и смотрел, сказочники блин
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий