Одна из самых красивых футболисток мира подвела итоги года: были голы за «Астон Виллу» и сборную и много футбола на пляж

Футбольная карьера прогрессирует.

Алиша Леманн не имеет никакого отношения к экс-голкиперу «Боруссии» и «Арсенала» Йенсу Леманну - девушка сама сделал себе имя, добившись приглашения в АПЛ. Швейцарка регулярно вызывает и в сборную своей страны. Вот ее итоги 2023-го года.

«Я всегда буду много работать и стараться быть лучшей версией себя, чтобы вы гордились мной, футбол - это моя жизнь, и я хочу большего», - написала девушка у себя в инстаграме.

БОНУС. Вот как девушка отмечала конец сезона.