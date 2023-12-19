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Одна из самых красивых футболисток мира подвела итоги года: были голы за «Астон Виллу» и сборную и много футбола на пляж

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Футбольная карьера прогрессирует.

Алиша Леманн не имеет никакого отношения к экс-голкиперу «Боруссии» и «Арсенала» Йенсу Леманну - девушка сама сделал себе имя, добившись приглашения в АПЛ. Швейцарка регулярно вызывает и в сборную своей страны. Вот ее итоги 2023-го года.

«Я всегда буду много работать и стараться быть лучшей версией себя, чтобы вы гордились мной, футбол - это моя жизнь, и я хочу большего», - написала девушка у себя в инстаграме.

БОНУС. Вот как девушка отмечала конец сезона.

8 комментариев
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жопа норм!
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Если с футболом не получится, ждем на онлифанс.
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Ответ MagicWithoutBorders
Ну у нее точно жопа, а не попка... но кому что нравится)
Попки для мальчишек
Мужику нужна нормальная такая ЖОПА
И у Алишы там капитальный порядок!
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помню моя спросила какой у нее номер.я запомнил номер но и попу тоже
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обычно футболистки немного грубоваты по внешности. а тут прямо красотка!
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Говорите правильно - не самая красивая футболистка, а футболистка с самой привлекательной попой
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Ответ Ivan
жопа норм!
Ну у нее точно жопа, а не попка... но кому что нравится)
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Ответ Serhio Roberto
Если с футболом не получится, ждем на онлифанс.
В смысле не получится? Уже получилось. Она зарабатывает больше чем минимум 50% мужчин-футболистов. Для жен.футбола это сумасшедшие цифры.
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