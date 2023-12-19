Одна из самых красивых футболисток мира подвела итоги года: были голы за «Астон Виллу» и сборную и много футбола на пляж
Футбольная карьера прогрессирует.
Алиша Леманн не имеет никакого отношения к экс-голкиперу «Боруссии» и «Арсенала» Йенсу Леманну - девушка сама сделал себе имя, добившись приглашения в АПЛ. Швейцарка регулярно вызывает и в сборную своей страны. Вот ее итоги 2023-го года.
«Я всегда буду много работать и стараться быть лучшей версией себя, чтобы вы гордились мной, футбол - это моя жизнь, и я хочу большего», - написала девушка у себя в инстаграме.
БОНУС. Вот как девушка отмечала конец сезона.
Мужику нужна нормальная такая ЖОПА
И у Алишы там капитальный порядок!