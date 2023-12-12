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Рубрика «Тейлор Свифт и футбол»: главная певица мира стала причиной ссоры в сборной Бразилии

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Американка теперь повсюду.

18-летний нападающий «Атлетико Панараэнсе» Витор Роке, который уже в январе 2024 года может сыграть за «Барселону», поссорился с нападающим «Тоттенхэма» Ришарлисоном во время своего дебютного пребывания в сборной Бразилии.

Все дело в том, что юный бразилец включил в раздевалке альбом Свифт, что очень не понравилось Ришарлисону. Более того, форвард «шпор» назвал песни Тейлор худшей музыкой на планете.

Напомним, в сентябре защитник «Барсы» Алехандро Бальде признался, что ему не нравится музыка Тейлор Свифт, и это закончилось для него крайне печально.

Фанаты певицы начали массово поддерживать его соперника Джуда Беллингема в голосовании за награду лучшему молодому игроку Европы, награда в итоге досталась именно англичанину, а не Бальде.

10 комментариев
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а Ришар в музыке-то сечет
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О, а когда Свифт главной назначили? С Ришарлисоном и Бальде солидарен, это шляпа какая-то.))
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Девушка мне нравится, но к её творчеству отношусь равнодушно - как к песням группы Maroon 5, что-то там поют, но ничего не зацепило.
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Отвратительная типичная американская поп музыка.
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Куда катится мир: обычная поп-певичка, которых во время Бритни Спирс и Агилеры не успевали запоминать становится звездой планетарного масштаба. Кошмар.
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"Все дело в том, что юный бразилец включил в раздевалке альбом Свифт, что очень не понравилось Ришарлисону."

Меня тоже выбешивают типы которые считают что все вокруг должны разделять их музыкальные вкусы и врубают громко музыку. Наушники для чего придумали?
А музыка Тейлор Свифт действительно редкостное г... Современная Бритни Спирс. Через десяток лет, никто ни одной её песни не вспомнит.
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Да, ведь Бальде заслуживал награду Голден боя и только проклятая Тейлор Свифт не дала ему взять)) Автору лишь бы ляпнуть
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Ответ кто здесь!?
О, а когда Свифт главной назначили? С Ришарлисоном и Бальде солидарен, это шляпа какая-то.))
ну странно не замечать бум по ней в США, а следом и в мире последний год (причин не знаю, на её музыку мне с высокой колокольни)
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Ответ Kappa Pride
ну странно не замечать бум по ней в США, а следом и в мире последний год (причин не знаю, на её музыку мне с высокой колокольни)
В США по всем топ-артистам бум идёт на постоянной основе, когда они активно гастролируют и выпускают новые треки. Просто почему она главная, а не допустим Ариана Гранде или Рианна..
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