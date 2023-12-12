Рубрика «Тейлор Свифт и футбол»: главная певица мира стала причиной ссоры в сборной Бразилии
Американка теперь повсюду.
18-летний нападающий «Атлетико Панараэнсе» Витор Роке, который уже в январе 2024 года может сыграть за «Барселону», поссорился с нападающим «Тоттенхэма» Ришарлисоном во время своего дебютного пребывания в сборной Бразилии.
Все дело в том, что юный бразилец включил в раздевалке альбом Свифт, что очень не понравилось Ришарлисону. Более того, форвард «шпор» назвал песни Тейлор худшей музыкой на планете.
Напомним, в сентябре защитник «Барсы» Алехандро Бальде признался, что ему не нравится музыка Тейлор Свифт, и это закончилось для него крайне печально.
Фанаты певицы начали массово поддерживать его соперника Джуда Беллингема в голосовании за награду лучшему молодому игроку Европы, награда в итоге досталась именно англичанину, а не Бальде.
Меня тоже выбешивают типы которые считают что все вокруг должны разделять их музыкальные вкусы и врубают громко музыку. Наушники для чего придумали?
А музыка Тейлор Свифт действительно редкостное г... Современная Бритни Спирс. Через десяток лет, никто ни одной её песни не вспомнит.