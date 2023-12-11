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Упс, эмблему потерял! Матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» был таким жарким, что некоторые футболисты лишались части экипировки

Бреннан Джонсон Бреннан Джонсон
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Правда, футбол получался только у одной команды.

Команда тренера Энджа Постекоглу вчера вечером разгромила «Ньюкасл» (4:1) в 16-м туре АПЛ. Корейский хавбек Сон Хын Мин забил гол с пенальти и отдал две результативные передачи.

«Тоттенхэм» до этого потерпел 4 поражения и однажды сыграл вничью в пяти последних матчах.

«Шпоры» набрали 30 очков и занимают 5-е место в таблице, на 3 балла отставая от «Ман Сити».

«Ньюкасл» проиграл второй матч подряд – ранее было поражение от «Эвертона» (0:3). Команда тренера Эдди Хау занимает 7-е место, имея 26 очков.

В одном из эпизодов борьбы полузащитник Бреннан Джонсон даже лишился эмблемы клуба на своей футболке - доигрывать матч пришлось без нее.

1 комментарий
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Доигрывать матч без нее не пришлось, так как после перерыва он был уже в новой форме 😉
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