Добряк Холанд не забывает о корнях. Эрлинг выручил фанатов своего бывшего клуба в особый для команды момент

Хороший поступок.

Эрлинг Холанд, блистая в составе «Манчестер Сити», не забывает о клубе, где начиналась его карьера.

В субботу его первая команда «Брюне» впервые с 2006 года сыграет в плей-офф за выход в первый дивизион. Матч против «Старта» пройдет на выезде более чем в 200 км от родного города Эрлинга.

Далеко не все фанаты могут добраться до места проведения встречи, поэтому Холанд оплатил транспортные расходы для 200 болельщиков «Брюне», сообщил Reuters. Форвард «горожан» потратил £13 100 на билеты на поезд, а также пообещал оплатить билеты на автобус любому, кто захочет выбрать такой способ передвижения.

Пресс-секретарь «Брюне» Оле-Мортен Хобберстад высказался о добром жесте звездного игрока:

«Приятно, что Эрлинг проспонсирует поездку для фанатов «Брюне», клуб это очень ценит. Благодаря этому люди, которые, возможно, не могли бы поехать из-за роста цен и повышения процентных ставок, смогут поддержать «Брюне» в квалификации».

Холанд окончил академию норвежского клуба и дебютировал за него в сезоне 2016–17. Проведя полсезона в «Брюне», форвард перешёл в «Мольде» в феврале 2017 года.

После он выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссию Дортмунд», а летом 2022 года перешёл в Премьер-лигу и присоединился к «Манчестер Сити». В своем первом сезоне на стадионе «Этихад» он забил 52 гола и помог «Сити» завоевать исторический требл.