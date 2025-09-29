🙄 «Уверен, что они не используют 20 слов, если можно обойтись одним». Артета продолжает пугать – хочет подключить королевские ВВС Великобритании к тренировкам «Арсенала» 🫠

В ближайшую минуту вам предстоит решить, кто сошел с ума – издатели газеты Telegraph Football или главный тренер «Арсенала».

Артета хочет подключить королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) к тренировкам «канониров». Испанец считает, что пилоты RAF могут помочь вывести уровень коммуникации с игроками на новый уровень.

Это не первый «нетрадиционный» подход Микеля к работе: ранее Артета приглашал профессиональных карманников, которые ходили по столовой и крали вещи игроков во время командного ужина. Идея в том, чтобы научить футболистов быть всегда бдительными.

«Важно постоянно совершенствоваться. Я могу проснуться и подумать: «Подготовка в день матча недостаточно хороша. Почему мы так общаемся с игроками? Как лучше всего донести сообщение? Мне это не нравится. А кто в этом лучший?

Например, британские летчики. Я свяжусь с этими ребятами, чтобы узнать, как они ведут общение, ведь это вопрос жизни и смерти. Я уверен, что они не используют 20 фраз или 20 слов, если можно обойтись одним. Они не говорят: «Нет, ветер дует в эту сторону, теперь тебе нужно повернуть налево», потому что бум – и все, ты мертв. Значит будет лишь одно слово.

Насколько конкретными мы можем быть? Нужно пригласить пилотов и сказать: «Я хочу, чтобы вы проанализировали наше общение. Посмотрите три дня, как мы общаемся, как мы делаем это на тренировках. Я хочу стать в этом лучше.

Будьте честны. Скажите прямо: «Вы, ребята, ужасны в этом, вам нужно стать лучше». Мы примем это. Мы изучим их подход, может есть что-то общее с «Формулой-1».

«Ребята, мы должны играть с большим сердцем. В то же время, мы должны играть с большими мозгами. И они должны работать вместе», – объяснил Артета на мероприятии в отеле Londoner в Лондоне.