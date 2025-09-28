Вслед за де Брюйне, «Сити», скорее всего, покинет еще одна легенда 😥

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ведет переговоры с клубами из Ближнего Востока. Хавбек может покинуть Англию уже после окончания текущего сезона, когда истечет его контракт с «горожанами».

Португалец может официально общаться с потенциальными работодателями уже с января.

Напомним, что в 2023-м «Аль-Хилаль» предлагал футболисту контракт с еженедельным окладом более 500 тысяч фунтов стерлингов. Не исключено, что чемпионы снова попытаются подписать Силву, но вряд ли предложение будет столь щедрым.

TalkSPORT сообщает, что «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» – наиболее вероятные варианты для Бернарду.

Напомним, текущий сезон – девятый для Силвы в составе «Манчестер Сити».

Пора отпустить?