Какой клуб отправил больше всего игроков в сборную Англии? Второе место разделила команда, о которой многие не слышали
Неожиданные результаты.
Только лучшие английский игроки получают право играть за сборную Англии. Но какие клубы чаще всего поставляют футболистов для главной команды страны? Разбирался SPORTbible.
Выступать за свою страну − одна из самых высоких почестей, которой может удостоиться любой игрок. Сборной Англии повезло, что в стране проводится самый сильный чемпионат в мире, откуда можно черпать талантливых футболистов.
«Ливерпуль», «Челси», «Юнайтед» и «Сити» − команды, которые переживали или переживают периоды доминирования как на внутреннем, так и европейском рынках.
В настоящее время у «Ливерпуля» есть такой сильный игрок, как Трент Александер-Арнольд. В истории команды были такие выдающиеся личности, как Роджер Хант, Кевин Киган, Робби Фаулер, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард.
Уэйн Руни − не только воспитанник «Эвертона», но и легенда «МЮ», а в чемпионскую команду 1966 года «ириски» делегировали Рэя Уилсона и Алана Болла.
Из «Юнайтед» отправлялись в сборную Бобби Чарльтон, Брайан Робсон, Гари Невилл, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Рио Фердинанд и Маркус Рэшфорд.
Но какие клубы воспитали больше всего игроков для сборной Англии? Данные актуальны на 20 ноября 2023 года:
«Тоттенхэм» − 79;
«Астон Вилла» и «Коринтиан» − 76;
«Ливерпуль» − 74;
«Эвертон» и «Юнайтед» − 70;
«Арсенал» − 69;
«Челси» − 55;
«Сити» − 52;
«Блэкберн» − 48;
«Вест Бромвич» − 45;
«Вест Хэм» − 45.
Наибольшее количество игроков в сборную Англии отправили «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», не сильно отстают «Ливерпуль», «Эвертон» и «Юнайтед».
Действительно, «шпоры» за годы своего существования дали главной команде несколько известных имен: Джимми Гривз, Гленн Ходдл, Гари Линекер, Пол Гаскойн и нынешний капитан сборной Англии Харри Кейн − все они представляли свою страну, будучи игроками клуба из северного Лондона.
Кроме того, Тайрон Мингз, Олли Уоткинс и Джек Грилиш были последними представителями «Астон Виллы», а Эзри Конса может последовать их примеру в ближайшие дни. А ведь именно бирмингемская команда обеспечивала Англию на рубеже 20-го века.
«Арсенал» и «Челси» находятся дальше по списку, но их последний вклад трудно недооценить − Эдди Нкетиа и Коул Палмер.
Что за таинственный клуб «Коринтиан»? Он существовал в Лондоне в промежутке с 1882 по 1939 год. В эпоху любительского футбола «Коринтиан» был одним из лидеров Англии и по сути базовым клубом для «трех львов». До сих пор не пал рекорд, установленный в первой половине прошлого века − «Коринтиан» поставил сборной целых 16 капитанов.
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