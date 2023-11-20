«У меня много воспоминаний с ними». Бельерин назвал трех игроков «Арсенала», по которым скучает

Эктор Бельерин перешел в «Арсенал» в подростковом возрасте из «Барселоны» и за девять лет провел более 180 матчей в Премьер-лиге. После ухода из «Арсенала» в 2022 году испанец успел побывать в «Барселоне» и лиссабонском «Спортинге», а в июле этого года перешел в «Реал Бетис».

Бельерин рассказал, по кому больше всего скучает в «Арсенале»:

«Из игроков, безусловно, Букайо (Сака), Эдди (Нкетиа), Габи (Мартинелли) – у меня много воспоминаний с ними. Я видел, как Букайо и Рис (Нелсон) продвигались по карьерной лестнице. Я очень горжусь ими.

Но скучаю и по персоналу, люди, которые были рядом со мной с тех пор, как я перешел в первую команду в 18 лет».