Когда-то давно Джейми Каррагер и Хаби Алонсо вместе зажигали на «Энфилде» – 199 совместных матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Те времена давно позади. Сегодня Хаби тренирует один из лучших клубов мира, а Карра вошел в число самых востребованных футбольных телеэкспертов. Но дружба осталась, экс-одноклубники доказали это , еще когда испанец привез «Байер» на матч ЛЧ в Ливерпуль.

Каррагер: «Хаби был в Ливерпуле, он вышел на пробежку, я выпустил своих шпионов, чтобы они за ним приглядели, убедились, что он в порядке».

Алонсо: «Я знаю, что ты в этом городе босс, просто так я не мог выбраться отсюда».

Когда Алонсо давал интервью CBS после победы «Мадрида» над «Ювентусом» в третьем туре лигового этапа ЛЧ, он не мог не вспомнить Каррагера:

«Мы провели пять лет в «Ливерпуле», он был для меня лучшим скаузером в мире! Он и Стиви Джи – мои хорошие друзья, мы провели отличные годы вместе. Знаю, что Джейми сейчас очень популярен! Видел его по телеку».

В студии CBS Майка Ричардс пытался подколоть Карру: «Он даже не сказал о тебе как об игроке. Говорит, что ты стал популярным только сейчас, потому что тебя показывают по телеку».

Джейми вообще не задет, он счастлив: «Слушай, если кто-то описывает меня как лучшего скаузера в мире – я в восторге! Я выполнил свою миссию! Забудьте про футбол, эти слова сделали мой день».

Передайте этот лайфхак Алонсо Невиллу.