🎥 Слот объяснил, как «Ливерпуль» наконец победил. Обвинил в поражениях стиль соперников

После четырех поражений подряд «Ливерпуль» наконец победил. В третьем туре лигового этапа ЛЧ мерсисайдцы со счетом 5:1 уничтожили «Айнтрахт», отличился и Юго Экитике, совсем недавно выступавший за «орлов».

До выезда во Франкфурт-на-Майне «красные» уступили «Галатасараю» в Лиге чемпионов, а в АПЛ не справились с «Кристал Пэлас», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – последним было поражение манкунианцам на «Энфилде».

После победы над «Айнтрахтом» у Арне Слота спросили, какие изменения помогли «Ливерпулю» добиться разгрома. Тренер бросил камень в огород предыдущих оппонентов мерсисайдцев:

«Самое большое отличие от матчей, в которых мы играли до этого, – игровой стиль нашего сегодняшнего соперника. Мы получали энергию из моментов, когда могли прессинговать их. А в последних четырех или пяти матчах прессинговать было невозможно, просто потому что мяч был не на земле, а летал в воздухе».

В комментариях заявление Слота не оценили:

💭 «Зачем он буквально рассказал, как нас обыгрывать?»

💭 «Другими словами, он может побеждать лишь тогда, когда соперник играет в удобном для него стиле».

💭 «Радует, что Аморим не ищет глупые оправдания поражениям и тем более не винит в неудачах игровой стиль соперников».

💭 «Ничего, «Брентфорд» покажет тебе, что мяч может быть вертолетом».

💭 «Могут ли все соперники «Ливерпуля» перестать быть несправедливыми и играть исключительно в атакующий футбол, пожалуйста».

💭 «Как смеют другие клубы играть в стиле, который не подходит «Ливерпулю»?!»

💭 «Он медленно превращается в Венгера с такими жалобами».

Что думаете о словах Слота?