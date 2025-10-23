«Думал, я любимчик». Бекхэм привел родителей на базу «Интер Майами», мама разбила сыну сердце 😁

Родителям Дэвида Бекхэма не хватает своей легенды футбола, поэтому они отправились на базу «Интер Майами», чтобы познакомиться с игроками, когда-то наводившими ужас на европейские гранды.

Об экскурсии для родных Бекс отчитался в соцсетях.

Месси произвел на 76-летнюю Сандру Бекхэм огромное впечатление, Дэвид жалуется: «Думал, я мамин любимчик, пока она не встретила Лео».

Суарес с Сандрой тоже познакомился, но Месси, очевидно, вызвал больше эмоций.

Зато у отца Бекхэма нашлась тема для разговора с уругвайцем, Дэвид передает детали: «Папа говорит Луису, что «Ман Юнайтед» лучше «Ливерпуля».

Бекс старший с Бускетсом.

Семейный клуб!