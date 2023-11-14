Джек Грилиш изменил образ перед международным перерывом: не все фанаты одобрили ✂

Джека Грилиша продемонстрировал новую прическу.

28-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии присоединится к национальной команде на предстоящих отборочных матчах Евро-2024.

Джек обновил прическу перед международным перерывом и поделился фото в новом образе в социальных сетях.

Болельщиков перемены впечатлили:

💭«Братан, при всем моем уважении, в этой стрижке много ошибок, возможно, из-за другого парикмахера. В любом случае, продолжай, братан ❤️».

💭«Нееет, теперь все иначе».

💭«Это лажа, бро».

А как вам новый образ Джека?