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Джек Грилиш изменил образ перед международным перерывом: не все фанаты одобрили ✂

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Джека Грилиша продемонстрировал новую прическу.

28-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии присоединится к национальной команде на предстоящих отборочных матчах Евро-2024.

Джек обновил прическу перед международным перерывом и поделился фото в новом образе в социальных сетях.

Болельщиков перемены впечатлили:

 💭«Братан, при всем моем уважении, в этой стрижке много ошибок, возможно, из-за другого парикмахера. В любом случае, продолжай, братан ❤️».

 💭«Нееет, теперь все иначе».

 💭«Это лажа, бро».

А как вам новый образ Джека?

3 комментария

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Zarema Aydamirova
Нормальная и короткая причёска но всё таки я предпочитаю старую(не в обиду фанам)
+1
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+1
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MUSA17
Пусть форму прошлого года набирает, а причёску может и лысину оформить
+1
0
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morozilnik
Так это не Грилиш!
0
0
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