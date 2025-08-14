🎥 Пьяный Каррагер после концерта Oasis пел в метро. Видео жутко развеселило Невилла 😁

Вместе со стартом Премьер-лиги в эфир выходит новый сезон подкаста Stick to Football, где Гари Невилл, Джейми Каррагер, Джилл Скотт, Рой Кин и Иан Райт в компании звездных гостей говорят о футболе.

В свежем выпуске эксперты обсудили, как провели лето. Лучше всех отдохнул Карра – легенда «Ливерпуля» в отличном настроении возвращался с концерта Oasis: в метро вместе с фанатами Джейми распевал песни братьев Галлахеров.

Конечно, ролик с пьяным Джейми не смог не дойти до Невилла! В студии Гарри радостно показал коллегам видео и назвал Каррагера «боссом Ибицы»: «Кто-то отправил мне видео Каррагера в поезде. Боже мой! Сколько пива ты выпил?»

«Он наслаждается собой!» – поддержал скаузера Кин.

«Он же в отпуске, что такого?» – вступился Райти.

«Да вы на глаза его посмотрите! Посмотрите на него! Посмотрите, в каком он состоянии!» – Гари не унимался.

Обсуждение закончилось шуткой Роя: «Эй! И это он только едет на концерт».

Джейми и трезвым может исполнить эту композицию – еще и в сопровождении Петера Шмейхеля.

Карра точно умеет весело отдохнуть.

