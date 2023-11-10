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В сети появилось изображение формы сборной Англии на Евро 2024. Фанаты высоко оценили дизайн

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В сеть просочилось изображение домашней формы сборной Англии к Евро-2024. Болельщики в сети называли ее «лучшей за долгое время».

Англичане заработали место на чемпионате Европы в Германии благодаря впечатляющей победе со счетом 3:1 над Италией на «Уэмбли» в прошлом месяце. Команда Гарета Саутгейта будет одним из фаворитов турнира.

Англия заключила сделку на 400 миллионов фунтов стерлингов с Nike до 2030 года, и американский гигант спортивной одежды разработал дизайн формы на следующий год. Конечно, в белом и темно-синем цветах.

Footy Headlines опубликовали фотографии футболки с акцентным воротником.

Как вам новый дизайн?

8 комментариев

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Vvild
Очень крутая
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John Who
более-менее
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Sasha Sasha
Очень необычно
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volga1992
Минимализм и ничего нового, в этом весь Nike последних лет 10 это точно. Штампуют одно и тоже. Хотя это дело вкуса и оно индивидуально.
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Диванный критик
Лучшие формы у сборной Англии были белые на Евро 2004 и ЧМ 2006
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The Game
Людям настолько надоели эти рисунки, что они просто взяли вывезли наверное самый простейший дизайн. Выглядит кстати очень круто
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