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🙅 Почеттино назвал два клуба, которые никогда не возглавит. Но Маурисио лицемерит, ведь три года назад вел переговоры с одним из них 🤥

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Маурисио Почеттино назвал две команды, которые он поклялся никогда не тренировать.

«Я всегда говорил, что единственными клубами, которые я никогда не возглавлю, будут «Арсенал», потому что они считаются принципиальными соперниками «Тоттенхэма», и «Барселона» из-за «Эспаньола» (Почеттино играл и тренировал «Эспаньол» - примечание Sports.ru), - заявил аргентинец.

Любопытно, что «Барселона» предлагала контракт Почеттино в 2020 году, рассматривая его как замену Эрнесто Вальверде. Маурисио даже приезжал на «Камп Ноу», где, как предполагается, провел встречу с руководством клуба.

Любопытно. Получается, что Почеттино все же допускал вариант с работой в «Барсе»?

3 комментария

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& Co1366
Ныннадо Барсе такого тренера.
+5
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Александр Молев
Кому это дно нужно
0
0
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