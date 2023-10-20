У смертельно больного мальчика была большая мечта. Дуглас Луис не только исполнил ее, но и превзошел ожидания

Милота дня.

В последние годы в АПЛ все больше внимания уделяют внимание помощи тем, кто в этом сильно нуждается. Одна из самых ярких и сильных акций − назначение маскотами детей с различными заболеваниями.

Сегодня был один из лучших дней в жизни Колтона Кука, 9-летнего болельщика «Астон Виллы». У него диагностировали саркому Юинга. Этот агрессивный и редкий тип рака поразил головной мозг парня. К сожалению, опухоль неоперабельная.

У мальчика была мечта − выйти на поле вместе со своим кумиром Дугласом Луисом. Сегодня она сбылась, причем получилось, что бразильцу удалось превзойти ожидания парня.

«Астон Вилла» победила «Вест Хэм» дома со счетом 4:1, а Дуглас Луис сделал дубль − с игры и с пенальти. Колтон точно ушел домой очень довольным.

В этом сезоне бразильский хавбек «Виллы» в 9 матчах забил 5 голов. Это всего на один меньше, чем за весь прошлый сезон.