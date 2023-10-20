👿 «Футболисты по-настоящему увязли в этом». Рой Ходжсон считает, что ставки - это зло, которое нужно победить

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон убежден, что ставки - это грязное пятно на современном обществе, которое можно поставить в один ряд с наркотиками и алкоголем.

Англичанин прокомментировал недавний скандал, в который попали итальянские футболисты.

«Мне жаль Тонали и «Ньюкасл», который столкнулся с такой ситуацией. Мы знаем, что азартные игры являются проблемой нашего общества, но мы не обсуждает это в спорте, потому что сами зарабатываем на этом. Это проблема, к которой мы должны относиться более серьезно, чем сейчас.

Мы добились больших успехов в борьбе с наркотиками и алкоголем. Может быть, азартные игры и ставки будут следующими темами, которые мы возьмем на прицел. Футболисты по-настоящему увязли в этом. К сожалению, когда они этим занимаются, то получают очень строгие наказания», - заявил Ходжсон.

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