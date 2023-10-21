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«Ты такой молодой, пришлю тебе видео». Гвардиола защищает «Барсу» от журналистов – все из-за дела Негрейры

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Выступая в пятницу перед прессой, экс-босс «Барселоны» Пеп Гвардиола прокомментировал продолжающийся судейский скандал каталонцев, печально известный как «дело Негрейры»:

«Когда будет вынесен приговор, я выскажу свое мнение. Сейчас президент Лапорта и «Барселона» невиновны, пока не доказано обратное. Так что ждите и сидите. А там посмотрим.

Вы так молоды, что, наверное, не видели, насколько хороша была эта команда. Как хорошо мы играли в футбол, мой друг. То, как мы играли, было скандалом. Мы выиграли все титулы и были намного лучше соперников... Но ты такой молодой. Я пришлю тебе видео, чтобы ты это увидел».

Каталонцы доминировали в Европе все четыре года, пока Гвардиола стоял у руля клуба, выиграв за четыре года двенадцать титулов.

Pep: We must copy United - Eurosport

1 комментарий

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Barca75
Барса Гвардиолы была лучшая команда всех времен на сегодня на мой взгляд, может будет еще лучше когда нибудь.
Все без исключения боялись её.
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